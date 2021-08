Domenica di festa a Salussola, il vescovo Farinella benedice facciata chiesa e statua di Madonna del Rosario FOTO

Domenica scorsa ha riscontrato grande entusiasmo la visita del vescovo di Biella Roberto Farinella, in occasione della santa benedizione dei lavori della facciata della chiesa parrocchiale di Salussola, terminati nelle scorse settimane. Grande interesse anche per il concerto di musica sacra avvenuto a Salussola Monte: per l’occasione, Monsignor Farinella ha apposto la sua benedizione anche sulla statua della Madonna del Rosario.