Cossato in festa, processione al chiaro di luna con il vescovo Farinella e Santa Messa sulle note della Filarmonica (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Comunità di Cossato in festa per la tradizionale festa patronale. Ieri sera, 14 agosto, una suggestiva notte stellata ha accompagnato la solenne processione per le vie principali della città: per l'occasione, presente il vescovo di Biella Roberto Farinella, accompagnato dal canonico Fulvio Dettoma. I fedeli si sono stretti attorno alla loro guida spirituale per tutto il percorso.

Questa mattina, invece, messa solenne nella chiesa parrocchiale dell’Assunta e, sulle note della Filarmonica locale, le associazioni e le istituzioni cossatesi hanno preso posto per ascoltare l’omelia del parroco. Presenti il sindaco Enrico Moggio, insieme a molti rappresentanti della giunta e del consiglio comunale.

Domani, 16 agosto, è in programma la benedizione in piazza degli animali domestici, con orario d'inizio alle 11, nella memoria di San Rocco.