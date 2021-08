Continua il trend della scorsa estate: montagne prese d’assalto

Complici le restrizioni, la limitazione imposta dei viaggi all’estero e la necessaria quarantena al rientro, l’obbligo del green pass per accedere a determinate strutture, anche quest’anno le montagne sono state prese d’assalto dai turisti.

Una nota del Soccorso Alpino invita: “Bisogna farsi accompagnare dal buon senso in qualsiasi escursione in media ed alta montagna, bisogna scegliere in base alla preparazione atletica, la propria forma fisica e le competenze tecniche”, insomma non basta avere due gambe per poter affrontare una camminata in montagna, bisogna fare attenzione perché può essere molto pericolosa.

In un luogo in cui i turisti dovrebbero cercare momenti di raccoglimento e riflessione, sono sempre di più coloro che portano invece poco rispetto, lasciandosi dietro anche i propri rifiuti.