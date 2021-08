Ricerca di frescura nel Biellese, ecco dove andare per sfuggire al gran caldo

Il Biellese è una terra ricca di numerose proposte per trascorrere una giornata estiva alla ricerca di refrigerio a pieno contatto con la natura, dalle cime delle montagne agli specchi d’acqua.

Tra le scelte più comode da raggiungere abbiamo il lago di Viverone, annoverato tra i migliori 7 laghi del Piemonte. Balneabilità approvata e controllata dall’Arpa, con le sue tre spiagge offre conforto nei giorni più afosi. Si può tranquillamente prendere il sole, fare il bagno o praticare sport acquatici grazie alle varie associazioni presenti: sci nautico, canoa, sup, vela, nuoto, windsurf e tanto altro. Circondato dalla cornice dell’anfiteatro morenico della “Serra”, il lago grande circa 5.72kmq è attorniato dalla natura, offrendo bellezza e relax.

Se si preferisce la montagna il consiglio è quello di raggiungere il “Lago della Vecchia” nel comune di Piedicavallo. In circa 2 ore e mezza di camminata, con un dislivello di 835m, si percorrono sentieri e strade lastricate immersi nella natura montana. In fase di salita si potrà ammirare come il panorama cambi con l’altitudine, facendo scomparire la vegetazione ad alto fusto ed abbondando con pietraie e prati. Dopo la fatica per raggiungere il Lago della Vecchia, questo restituirà refrigerio all’escursionista.

Il nostro territorio è ricco di torrenti che all’occorrenza possiamo trasformare in oasi di pace e frescura. Tra gli altri, il Cervo, l’Elvo, il Sessera, offrono alcune “lame” facilmente raggiungibili per poter passare qualche ora a rinfrescarsi con le loro acque. Che sia sotto al ponte pedonale di Borriana o al Gorgomoro di Biella, alla Balma oppure al Piancone, la parola d’ordine rimane comunque “attenzione”, il letto del torrente cambia radicalmente in base alle precipitazioni ed alle temperature, può esserci più o meno acqua, più o meno corrente.