Bogiagreen ancora in azione a Candelo, pulita Santa Croce. Gelone: “L’estate non ci ferma, aperte le adesioni” (foto dalla pagina Facebook del sindaco Paolo Gelone)

Continuano a far parlare di sé i Bogiagreen di Candelo. Anche sotto il sole cocente e nella settimana di Ferragosto i volontari hanno ripulito un’altra area del borgo medievale. Interessata questa volta la zona di Santa Croce.

“Grazie per quel che fate – scrive il sindaco Paolo Gelone su Facebook - Il mondo cambierà perché noi ci stiamo impegnando a cambiarlo. Sono aperte le adesioni per chiunque voglia aggregarsi. Prossima settimana in un'altra zona, non ci fermeremo neppure d'estate”.