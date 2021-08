Gabriele Lollo: "Le cose normali non mi piacciono", passione per gli sport fuori dal comune

Gabriele Lollo è uno sportivissimo ed attivissimo giovane pensionato di Candelo, sempre alla ricerca di nuovi stimoli ed avventure, pronto a provare tutto quello che gli viene proposto, soprattutto se ha a che fare con il vento, al motto di “Le cose normali non mi piacciono”.

Appassionato di sport, è una guida mountain bike abilitata CSEN, aquilonista sportivo, istruttore di snowkite la Thuile. Nella sua vita ha provato di tutto, partendo dal normale calcetto, nella squadra della banca in cui lavorava, al kitesurf, dallo snowboard al buggy a vela e molto altro.

Nel 2016 scopre il SUP, Stend Up Paddle, durante una vacanza in Sicilia. È una variante del surf in cui si sta in piedi sulla tavola e si utilizza una pagaia per navigare. Lollo: “Mi è piaciuto subito, l’ho provato ed ho dovuto comprare il mio primo Sup. È molto più semplice rispetto al surf, la tavola è una tavola gonfiabile che può essere in pvc,vetroresina o poliestere e che si gonfia con una pompetta, rendendo decisamente più facile il trasporto”.

Lollo, dove puo' andare con un Sup?

“Ovunque ci sia acqua. L’ho provato al mare dove mi diverto quando è leggermente mosso, mi piace usarlo al lago per poterlo scoprire da un altro punto di vista, con tutta la calma necessaria, raggiungendo angoli che altrimenti sarebbero inaccessibili. Adesso vorrei provarlo anche al fiume, lì è necessario proteggersi bene con caschetto e paracolpi”.

È uno sport pericoloso?

“Assolutamente no. La tavola ha un laccio, si chiama leash, che puoi legare alla caviglia, così se cadi in acqua non la perdi. Il ritmo è lento ed è dettato dalla forza che metti nel pagaiare, quindi anche la velocità e la tavola sono sempre sotto controllo. Io porto anche mia figlia che si diverte moltissimo”.





Ci vuole un allenamento particolare?

“È una disciplina che allena tutto il corpo, dalle spalle agli addominali, dalle gambe alle caviglie, tutto il corpo viene sollecitato. È un ottimo modo per allenare l’equilibrio, sulla tavola non devi essere troppo rigido né troppo morbido, devi seguire il ritmo dell’acqua per non soffrire di mal di mare. Sicuramente tutti ci possono provare”.