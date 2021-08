Quali sfide bisogna affrontare per fare marketplace 100% italiano

L'e-commerce rappresenta una sfida unica e importante per il mercato di qualità e di nicchia che durante questi ultimi anni sta prendendo piede in Italia e nel resto d’Europa. Chiaramente ci sono alcuni problemi di organizzazione da risolvere per essere efficienti e ben performanti: prima di tutto la necessità di sviluppare un’idea vincente di marketing alternativo e di nicchia. Alla base quindi c’è proprio la filosofia da adottare per ottenere e perseguire dei risultati ottimali.

Si tratta di questa mentalità secondo cui la disponibilità attiva per la vendita al dettaglio online si scontra con l'etica del marketing di qualità, a maggior ragione se tentiamo di vendere prodotti 100% italiani, il cui prezzo per forza di cose non sempre può competere con la concorrenza estera e in particolare in rapporto ai mercati asiatici. Si tratta per questo di saper valorizzare manufatti, prodotti artigianali che utilizzano materiali idonei, seguendo una propria idea etica di marketing.

Questo ethos si riflette nelle leggi di "anti-marketing" stabilite da Vincent Bastien che vede il marketing per i prodotti artigianali come fondamentalmente diverso e disapprova la vendita online massificata e standardizzata.

L’atteggiamento che devono adottare i produttori di marketplace italiano

Non è necessariamente un atteggiamento tenuto da tutti i marchi ora, ma spiega la relativa riluttanza di artigiani e di chi non realizza prodotti in serie, ma tenta la strada impervia della qualità, per diversificare l’offerta o semplicemente perché è questo quello che sa fare. La pura crescita della vendita al dettaglio online ha costretto molti artigiani a rimettersi in gioco, visto che gioco-forza i risultati stanno arrivando. Specialmente quando ci si unisce, facendo rete attraverso dei portali volti alla valorizzazione di un prodotto di qualità realizzato in modo alternativo, seguendo il principio di sostenibilità e di etica che è alla base di chi lavora con materiali pregiati.

Le tecniche di vendita di prodotti alternativi funzionali allo scopo

I rivenditori di prodotti di valore devono sempre puntare su un numero generalmente inferiore di clienti, il che significa che hanno più tempo e risorse per concentrarsi sulle relazioni con i clienti, rispetto ai rivenditori del mercato di massa.Ciò consente all’artigiano che inizia a fare marketplace di concentrarsi sul mantenimento dei segmenti di clientela fedeli con un servizio più personale e vantaggi come l'accesso esclusivo a nuove collezioni e vendite private. Uno degli aspetti su cui bisogna puntare è l’esperienza positiva del cliente che, facendo rete e rilasciando un feed online, può essere utilizzato come veicolo promozionale efficiente e reale.

Nonostante questo ambito sia dominato da una comunicazione virale targetizzata e spesso senza anima, poter contare su un'eccellente esperienza a tutto tondo, dell'usabilità in loco fino alla consegna e a qualsiasi interazione post-vendita, può distinguere un rivenditore di prodotti di qualità rispetto alla concorrenza.Può dipendere da dettagli come l'imballaggio. Il packaging è un ottimo modo per offrire ai clienti quel "fattore wow" che sottolinea le loro ragioni per fare acquisti con un marchio di lusso.

L'impatto della vendita di prodotti italiani al 100% per il marketplace digitale