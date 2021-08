Portula: Colpi di fucile in tarda serata vicino alle case, allertati i Carabinieri

Chiunque fosse l'autore dei colpi di fucile che ieri sera, 13 agosto, in tarda serata ha allarmato i residenti di Portula, ha avuto tutto il tempo di dileguarsi prima dell'arrivo dei Carabinieri. Non è la prima segnalazione che arriva riguardo a spari in tarda serata nei boschi nei pressi di centri abitati. Probabilmente bracconieri che, vista l'ora, sono certi di non trovare nessuno che li possa individuare e così di farla franca.