Non si è accorto del ciclista e lo ha tamponato buttandolo a terra. Subito chiamati i soccorritori del 118 che hanno provveduto al trasporto in ospedale dell'uomo ferito. L'80enne, conducente dell'auto, avrebbe dichiarato ai Carabinieri intervenuti sul luogo, di non essersi avveduto della presenza del ciclista, un 35enne residente a Milano.