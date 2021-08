Mongrando: Sono in vacanza e i ladri forzano la porta ed entrano in casa

Furto a Mongrando in via Tana

I ladri di alloggi stanno perlustrando il territorio per capire dove possono portare a termine i furti prendendo di mira le case delle famiglie in vacanza.

A Mongrando in via Tana i ladri si sono introdotti nella notte in una proprietà mettendo a soqquadro l'intero alloggio dopo aver forzato la porta d'ingresso. Ad accorgersene la vicina di casa che ha notato al mattino un portagioie buttato a terra nel prato e dopo aver notato evidenti segni di effrazione.

Immediatamente chiamati i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno constatato l'accaduto e rintracciato i proprietari che procederanno a depositare denuncia al loro rientro.