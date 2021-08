Di notte , sul ponte della tangenziale, monopattino a rischio suo e degli automobilisti VIDEO da cam car

Ha messo a rischio la sua vita e la sicurezza degli automobilisti che lo avvistavano all'ultimo momento, al buio e con una fievole luce rasente la sede stradale, questo conducente di monopattino. Probabilmente chi ha acquistato questo mezzo non si è poi informato sulle poche attuali regole, e cioè che possono circolare solo sulle strade urbane dove è previsto il limite dei 50 km/h (dove non è vietata la circolazione dei velocipedi) e sulle strade extraurbane, ma solo sulle piste ciclabili. Su questo mezzo di locomozione è vietato trasportare altre persone, oggetti e animali, oltre che il traino di altri veicoli.

Ecco perchè urge normare la circolazione dei mezzi e di conseguenza provvedere a sanzionare in modo significativo chi non si attiene - in troppi - alle norme. Già troppi incidenti causati dalla guida irresponsabile di monopattini da conducenti che sfrecciano in qualsiasi luogo e modo, problemi alla viabilità e alla libera circolazione di disabili in carrozzina il cui procedere è intralciato dai mezzi parcheggiati sui marciapiedi.