Ferragosto: ecco i nostri consigli per una giornata in allegria

Complice la pandemia e le limitazioni in atto, per quest’anno si prevede un ferragosto outdoor con pic nic e grigliate.

Alla ricerca di un po’ di “normalità”, l’obiettivo è sempre quello di trascorrere una giornata in compagnia, tra divertimento e buon cibo.

Che sia al lago o in montagna, sulle rive di un fiume a cercare refrigerio o immersi in una pineta, la parola d’ordine è “facile”.

Facile da mangiare, da preparare, da trasportare.

Si può fare affidamento alle classiche torte salate, pizze rustiche, insalata di riso o di pasta. Preparare un vassoio con affettato e formaggio già pronto da gustare, panini sfiziosi, piccoli e con diverse farce, tramezzini originali, piadine, bruschette alla quale aggiungere dei fritti buoni anche da mangiare freddi come degli arancini, mozzarrelline o olive ascolane.

Un altro classico di ferragosto è la grigliata: che siano costine, salamelle, una tagliata, magari del pesce oppure la versione vegetariana fatta di tante verdure e tomini alla griglia, c’è da prepararsi bene. Bisogna saper marinare la carne, controllare bene i tempi di cottura, preparare la carbonella, ma soprattutto stare attenti all’ambiente circostante, che nulla rischi di prendere fuoco.

Cosa bere dopo aver scelto il menù?

Si parte dalle numerose birre artigianali del nostro territorio ad un vino rosato fresco, con magari qualche bollicina. Spazio anche agli analcolici con succhi e centrifugati di frutta e verdura.

Pronta anche l’attrezzatura: coperte su cui sedersi, griglie portatili, stoviglie usa e getta, magari biodegradabili con un occhio all’ambiente.

Attenzione se portate con voi il vostro amico a quattro zampe, che non corra pericoli per se stesso e che non sia di disturbo per gli altri, in modo da rendere una giornata felice per tutti.