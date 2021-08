Alla scoperta dei rifugi biellesi. I consigli di ATL per il fine settimana

Da Rosazza si lascia la strada provinciale svoltando a sinistra dopo la Chiesa Parrocchiale e si percorre la strada che costeggia il Torrente Pragnetta, superando il castello in stile eclettico realizzato a fine 1800 su commissione del senatore mecenate Federico Rosazza e progetto del suo collaboratore Giuseppe Maffei, oggi dimora privata. Al termine della strada si lascia l’auto e si imbocca la splendida mulattiera per il colle della Gragliasca (segnavia E30) anch’essa realizzata a fine Ottocento dal medesimo committente, finanziatore di moltissime infrastrutture del paese (e della Valle in generale). Lungo il cammino si potranno ammirare una serie di incisioni rupestri con frasi e figure tipiche della Valle, leggende e riferimenti alla figura di San Giovanni, protettore della vallata. Lungo l’itinerario si incontrano gli agglomerati di abitazioni di Desate e dell’Alpe Vernetto; la salita non è impegnativa e richiede circa 1.5 ore di cammino. Il Rifugio, in località Selle di Rosazza, è posto in uno splendido punto panoramico che regala una vista mozzafiato sui paesi della Vallata. Nei pressi del rifugio c’è la chiesetta dedicata alla Madonna della Neve da cui prende il nome.

La salita da Piedicavallo segue invece il tracciato della GTA, trekking di 1000 km attraverso l’arco alpino piemontese che interessa il territorio biellese con 4 tappe tra Valle Cervo e Valle Oropa. La partenza è dal Parco Ravere e da qui attraverso una serie di tornanti si raggiunge il rifugio con 1h30 circa di cammino non impegnativo.

GTA

L’ itinerario di trekking di circa 1000 km attraverso le montagne piemontesi, contraddistinto da una segnaletica bianca e rossa con il logo GTA, conosciuto e amato in Italia e oltreconfine, attraversa il Biellese in quattro tappe: la tappa 15 dal Rifugio Rivetti al Santuario di San Giovanni d'Andorno; la tappa 16 dal Santuario di San Giovanni di Andorno al Santuario di Oropa; la tappa 17 dal Santuario di Oropa al Rifugio Coda; la tappa 18 dal Rifugio Coda all'Alpe Maletto.

Info dettagliate su sito ATL https://www.atl.biella.it/dettaglio-percorso/-/d/alla-scoperta-dei-rifugi-biellesi-selle-di-rosazza-e-rifugio-madonna-della-neve-1giorno