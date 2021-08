Biella saluta la primavera del Torino in anticipo e si prepara alla ripresa delle attività sportive

Biella è costretta a salutare la primavera del Torino con un giorno di anticipo. Il ritiro è infatti stato interrotto ieri a causa di alcuni riscontri di positività al Covid all’interno della squadra, probabilmente a causa di un iniziale episodio di asintomaticità. I controlli di routine hanno in seguito rilevato la diffusione del contagio portando alla decisione di sospensione del ritiro.



Un piccolo intoppo lungo un percorso destinato a proseguire: “Il rapporto con Il Torino è dei migliori - racconta il vicesindaco e assessore allo sport Giacomo Moscarola – e stiamo già programmando il ritorno del team per disputare delle amichevoli. La prima potrebbe essere quella di giovedì prossimo contro il Monza”.



Dopo la difficile stagione lo sport biellese sembra essere sulla strada della ripresa e la stessa amministrazione sta mettendo in campo tutte le misure necessarie per far sì che si possa ripartire al massimo della forma: “Vogliamo aiutare le organizzazioni sportive a livello logistico – continua Moscarola – agevolandole il più possibile per quanto riguarda la manutenzione delle strutture in modo che si possa ripartire su basi solide”.