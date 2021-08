Raffele Abbattista, un biellese alla Camera per la discussione sulla normazione dei monopattini

Raffaele Abbattista è stato in commissione trasporti della Camera durante la discussione della proposta Rosso sulla normazione dei monopattini, in rappresentanza della consulta delle persone in difficoltà ed ha espresso le sue considerazioni sul fatto che i disabili trovano spesso i problemi in rapporto alla circolazione inadeguata e all'utilizzo dei monopattini soprattutto in sosta.

"Ci sfrecciano accanto a tutta velocità, ci impediscono i movimenti perché parcheggiati malamente e rischiano di farci male perché usati in modo improprio. Ci permettono però anche di muoverci rapidamente in città, a un prezzo accessibile e rispettando l’ambiente. I problemi e le opportunità creati dai monopattini elettrici sono sotto gli occhi di tutti, ma sono sempre più evidenti, e presenti sulle pagine dei giornali, da quando l’Onorevole Roberto Rosso ha presentato una proposta di legge che ne vuole regolamentare l’uso. La sfida che ci attende è trovare una soluzione che consenta alle persone di coglierne tutti i benefici, senza danneggiare gli altri utenti della strada.

L’uso improprio dei monopattini è infatti un pericolo per tutti, ma è un limite in particolare per l’autonomia delle persone con disabilità. Monopattini abbandonati per strada e “parcheggiati” sui marciapiedi non solo provocano incidenti, ma costituiscono una vera e propria barriera architettonica, in particolare per ipovedenti e persone con disabilità motoria, ma più semplicemente per tutti i genitori che vorrebbero usare senza difficoltà il passeggino. In pratica si stanno creando nuove barriere architettoniche, senza che sia terminata l’eliminazione di quelle già esistenti. Ulteriori problemi sono le norme poco chiare sulla circolazione, che portano i monopattini su marciapiedi e strisce pedonali, nonché in zone pedonali anche a velocità elevate. Critica è anche la loro silenziosità, che non consente di prevedere l’arrivo del mezzo e di spostarsi tempestivamente.

Tutte queste problematiche non devono però far dimenticare i vantaggi che i monopattini elettrici portano nelle vite degli abitanti delle grandi città. I monopattini sono una risorsa per la lotta al cambiamento climatico, possono aiutare a ridurre l’uso dell’auto e a migliorare la qualità dell’aria, e consentono spostamenti più rapidi, diminuendo i tempi di percorrenza. Con l’attuale situazione epidemiologica sono anche un’ottima soluzione per mitigare i problemi di contagio dovuti al sovraffollamento del trasporto pubblico.

Ed ecco perché è necessario trovare soluzioni che consentano a tutti di vivere meglio. Soluzioni a cui alcune città stanno già pensando e in alcuni casi applicando con successo. Ne è un esempio la città di Collegno, che ha predisposto degli stalli in cui è consentito il parcheggio esclusivo dei monopattini elettrici. Anche Pisa e Milano seguono la stessa strada, mentre Venezia ha attuato un sistema più flessibile che ha la sua forza nelle premialità riservate a chi si comporta correttamente. Le premialità per il buon parcheggio sono anche state introdotte da alcune aziende che propongono il servizio di sharing, proprio per ridurre i disagi causati dagli utenti più selvaggi, a cui sembra mancare l’educazione stradale necessaria all’uso responsabile del monopattino.

Le soluzioni sono potenzialmente infinite, ma è necessario iniziare a selezionare le migliori ed implementarle. Non solo perché la micromobilità è sempre più presente nelle nostre vite, ma anche perché rappresenta un’opportunità per avvicinarsi ai target degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Oltre a poter dare un contributo al raggiungimento dell’obiettivo 13 “Lotta contro il cambiamento climatico”, il monopattino elettrico può aiutarci a conquistare un miglioramento per l’obiettivo 11, “Città e comunità sostenibili”, a patto che sia usato correttamente. Il target 11.2 infatti richiede che entro il 2030 sia fornito l’accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, ma prestando particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle persone con disabilità e agli anziani. Per raggiungere gli obiettivi che l’Italia si è prefissata in quanto membro delle Nazioni Unite, i monopattini sono utili. Diventa perciò ancora più importante discutere circa i metodi e le regole sul loro uso. Ma d’altronde ogni innovazione richiede tempo, sperimentazione e discussione per essere applicata nel modo migliore e a vantaggio di tutti.

Per questo ringrazio chi si sta interessando al tema e lo sta portando ai tavoli istituzionali, in particolare le associazioni che si sono mosse al fine di sensibilizzare sulla materia. Auspico che il lavoro tra istituzione e imprese porti anche a una campagna educativa, che non miri a iniziative premiali o sanzionatorie, ma a creare le basi perché un comportamento sano nell’uso dei monopattini diventi naturale".