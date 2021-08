Carcere di Biella, ieri visita lampo della Senatrice PD Anna Rossomando

Visita parlamentare lampo del Vice Presidente del Senato Anna Rossomando al carcere di Biella.

E' avvento ieri, venerdì 13 agosto, con la Senatrice e Responsabile Nazionale Giustizia del Partito Democratico accompagnata dal segretario provinciale Dem Rita de Lima.

Forte della sua conoscenza della materia in base alla lunga esperienza socio assistenziale, Rita de Lima ha sottolineato che: “era necessario fare visita alla struttura in quanto esistono tantissime problematiche, ed era quindi necessario valutare le situazioni più critiche".

Necessità confermata dalla Senatrice Rossomando: “Confermo che le problematiche delle carceri italiane devono essere attenzionate. A Biella non preoccupa tanto il sovraffollamento, quanto, come problema comune a tante strutture d'Italia, la mancanza di organico in termini di agenti e operatori amministrativi, e quella di personale medico e assistenziale. In particolare una lacuna biellese, in base alle segnalazione ricevute, è la mancanza di personale medico specialistico. Di contro, il reparto della produzione sartoriale con le divise fabbricate a Biella è un dato molto positivo".