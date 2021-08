"Molta gente si reca a Oropa e..." un lettore scrive

Molta gente pensa che l'unica funivia nella valle di Oropa è quella odierna (che grazie a Dio funziona ancora ), non sapendo che invece già dal 1926 i complessi a fune cominciavano le prime installazioni (pionieristiche direi).

Forse molti conoscono i due piloni in cemento armato che si intravedono molto più in basso rispetto all'odierno e intravedono (quando è possibile...) il vecchio arrivo a sinistra della nuova stazione , ma quante persone sono venute a vedere la storica ruota argano posizionata nel prato dell'area camper?

Una fusione in monoblocco che a discapito del tempo e delle intemperie è lì a non far dimenticare quanto gli uomini hanno saputo creare anche in condizioni tecnologiche ben inferiori alle odierne.