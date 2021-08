Camminare tra le risaie assaporando biscotti di riso: Riso Catella e le ricette fresche per l’estate

Godere del bel tempo passeggiando tra il colore estivo della natura, allontanarsi dal frastuono delle auto e respirare l’aria pulita della campagna è un modo di rilassarsi che si può fare a pochi chilometri da casa.

Le risaie, uno degli scenari più caratteristici delle zone del biellese e del vercellese, possono regalare una valida alternativa per trascorrere una domenica in bicicletta con tutta la famiglia e, per chi è amante del riso e del buon cibo genuino, le riserie sono un punto di passaggio ideale per provare cibi nuovi a km zero.

Nella riseria Catella, che si trova nei pressi della Baraggia, i prodotti a base di riso sono così tanti che possono riempire il tavolo in qualsiasi momento della giornata, dalla colazione, allo spuntino, alla cena.

Per iniziare con la giusta carica, ecco che da Riso Catella si possono trovare dei dolcetti davvero particolari: a forma di cuore o sfornati sottilissimi, i biscotti a base di riso sono perfetti per essere inzuppati nel latte o accompagnati da un succo fresco a merenda; e quando arriva l’inverno, sono il tocco in più all’immancabile cioccolata calda.

Per chi invece non ama i dolci, gli spuntini a base di riso di sicuro non deluderanno. Dai grissini alle mini gallette, sono ottimi non solo per togliersi la fame a metà giornata, restando leggeri, ma anche per fare un aperitivo all’aperto, con snack e stuzzichini un po’ diversi dal solito.

Se si è stanchi della solita insalata per cena, perché non provare qualche varietà di riso meno comune? Il riso Ermes rosso con il melone è una ricetta semplice da preparare e fresca per l’estate; invece il riso venere, con il suo colore scuro, aggiunge sapore alla ricetta “alla milanese” che, servita durante l’inverno, aiuta a scaldare le serate più fredde.

Per visitare la riseria Catella e per conoscere i loro prodotti:

https://www.facebook.com/societaagricolacatella/

Tel: 334-321-8969

CASCINA CATELLA, 4, 13877 Villanova Biellese BI