Pollone: In biblioteca la presentazione del libro “Un mondo a parte”

La Biblioteca Benedetto Croce di Pollone in collaborazione con la Pro Loco, ha organizzato per venerdì 20 agosto la lettura di alcuni brani tratti dal libro “Un mondo a parte” di Gustaw Herling. L’incontro è previsto per le ore 21 in piazza Delleani a Pollone (in caso di maltempo l’evento verrà spostato nelle ex scuole elementari).

Gli organizzatori hanno descritto così l’evento: “Il covid continua a infastidire popolazioni, nazioni intere, attività produttive e non, ma di fronte a questo panorama disarmante, chi ha spirito di iniziativa, rispetto delle regole e umanità non può restare insensibile a tematiche degne di imperituro ricordo. Così lo sono il Comune di Pollone, la Biblioteca e la Pro Loco nei riguardi di un nome Gustaw Herling, polacco, autore del libro “Un mondo a parte” che la figlia, Dottoressa Marta Herling, presenterà agli affezionati frequentatori della locale biblioteca intitolata al nonno Benedetto Croce e a tutti i lettori. L’illustre filosofo definiva il suo soggiorno pollonese “Vacanze Operose”... ed in un certo qual modo anche la nipote ripercorre sistematicamente la traccia lasciatale. A moderare la serata è stata chiamata la giornalista Mariella Debernardi, firma autorevole di rubriche culturali e a leggere alcuni brani significativi la “voce” Daniela Vittino.”