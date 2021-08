3mila euro al Santuario di San Giovanni, ricavato dell'evento "Bursch in Festival"

Si è conclusa martedì 10 agosto con la notte degli Eremiti la manifestazione “Bursch in Festival” organizzata dal Comune di Campiglia Cervo in collaborazione con Casa Museo di Rosazza e Centro Documentazione A.V.C. che ha coinvolto molte frazioni del Comune di Campiglia ove si sono svolti spettacoli di danza, musica e teatro che ha registrato la partecipazione di un pubblico numeroso che ha dimostrato partecipazione ed apprezzamento.

Il ricavato della manifestazione (circa 3.000 euro) è stato devoluto al Santuario di San Giovanni che vuole ringraziare tutti gli spettatori che hanno contribuito al successo della manifestazione, il Comune di Campiglia Cervo promotore dell’iniziativa, l’Associazione Ars Teatrando che con i suoi attori ci ha fatto un po’ dimenticare il difficile momento che stiamo vivendo, gli autori Anna Bosazza e Danilo Craveia che hanno scritto i testi e tutti coloro che dietro le quinte hanno collaborato, in primis il Gruppo Comunale di Protezione Civile e le varie Pro Loco che hanno offerto un ristoro.

Per San Giovanni che, come noto ha subito nell’ultimo anno una serie di eventi negativi iniziati con la frana del 2 ottobre scorso che ha distrutto l’intera Ala Pellegrini con conseguente chiusura della strada per la Galleria e Oropa l’iniziativa rappresenta un aiuto importante per credere nella ricostruzione ed una ripartenza, si spera per l’anno prossimo, con nuove prospettive di sviluppo turistico e religioso.

Intanto sono previsti alcuni eventi importanti:

- domenica 15 agosto dalle ore 15 in poi con il “Mercato dell’Alta Valle nel ‘900” spettacolo teatrale organizzato dall’Associazione “Storie di Piazza”,

- la sera dalle 20 alle 24 la visita guidata alla Mostra “I Valit al Frejus” nell’ambito della apertura straordinaria dei Musei dell’Alta Valle Casa Museo di Rosazza e S.O.M.S. di Campiglia

- Il 29 agosto per la V incoronazione della Madonna di Oropa San Giovanni partecipa come uno dei 49 Sagrati Diffusi del Biellese con una cerimonia religiosa alle ore 11 cui seguirà il collegamento con la benedizione papale da Roma e la cerimonia dell’incoronazione a Oropa

- Sempre il 29 agosto dalle ore 15,30 le guide accompagneranno ad una visita guidata alla biblioteca cui seguirà un concerto del quartetto d’archi di Torino in ricordo del grande pianista maestro d’orchestra Enzo Bosso che ci ha lasciati da poco più di un anno (14.5.2020) - Il 5 settembre sarà presente un ufficio postale con l’annullo speciale dedicato alla mostra sul 150° del traforo del Frejus

- Il 26 settembre nelle sinergie museali della Valle Cervo “La Valle dell’Acqua” è previsto un programma di viste alle cellule museali di Miagliano, Sagliano, Campiglia e Rosazza con conclusione a San Giovanni, il programma dettagliato è in corso di definizione.

Ci auguriamo che la stagione prosegua con un tempo clemente ed un buon afflusso di visitatori che siamo pronti ad accogliere e condividere le bellezze del luogo e le manifestazioni che stiamo organizzando.