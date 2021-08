I biellesi di Valdigne Triathlon Belli e Ghilardi protagonisti in Svizzera

A Rapperswill-Jona in Svizzera è andato in scena uno dei più storici e difficili (per l’altimetria della frazione bike) “mezzo IronMan” del famosissimo e molto partecipato circuito internazionale di Triathlon.

Giornata molto fredda e piovosa (acqua del lago a 16°) che ha reso ancora più dura la prova dei più di mille atleti presenti. Per il colori verde-turchese-oro di Valdigne Triathlon erano presenti i biellesi Fabrizio Ghilardi e Alberto Belli. Molto positiva la prova di Ghilardi che ha chiuso in poco più di 5 h i 1,9km di nuoto, 91 km di bike e 21,1km di run piazzandosi al 30° posto nella numerosissima categoria M50-54, ancora una volta Finisher in una lunga distanza Alberto Belli, 52° tra gli M55-59, Belli tra due settimane affronterà, tra l’altro, la doppia distanza nell’IronMan di Copenaghen.

Molto soddisfatti i due tecnici societari dei lunghisti, i decani biellesi del triathlon, Stefano Massa e Claudio Ramella Bagneri che hanno dichiarato “i nostri lunghisti si sono fatti onore anche del difficilissimo e prestigioso circuito IM a testimonianza della presenza dei nostri colori in tutte le prove di alto livello italiane ed internazionali”. Per gli atleti di Valdigne Triathlon ora ci saranno in calendario molte gare importanti nella seconda parte della stagione sia a livello giovanile che a livello Master-Elite.