Calcio, arriva Naamad per la difesa della Chiavazzese

La Chiavazzese '75 comunica ufficialmente l'arrivo in blu-cremisi del difensore, classe '00, Abdossalam Naamad.

Il ventunenne difensore arriva in prestito dalla Biellese dove, nella stagione 2017/18, ha esordito in Eccellenza per poi continuare in maglia bianconera anche le due stagioni successive. Dopo l'avventura in quel Vigliano in Promozione nell'annata appena conclusa, Abdossalam 'Abo' si appresta a vivere la sua prima esperienza alla Chiavazzese. Difensore giovanissimo, dotato di ottima tecnica e rapidità, é in grado di ricoprire tutti i ruoli della linea difensiva. Nelle ultime stagioni, 'Abo', é stato protagonista di ottimi progressi grazie alla sua dedizione al lavoro ed una personalità fuori dal comune nonostante la giovane età.

"Ho subito avuto un'ottima impressione per quello che riguarda la società e credo che l’ambiente possa essere dei migliori – spiega Naamad - Penso che siano tutti carichi per ricominciare data la lunga pausa forzata e questo sicuramente vale anche per me. Cercheremo di dare tutto ciò che abbiamo sul campo: sia in partita che in allenamento. Insomma, sono molto contento di essere qui e non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione. Sono carichissimo".