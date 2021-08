Basket, si inizia da Trapani e si finisce a Milano. Il 5 dicembre in casa contro Cantù, derby a fine ottobre

E’ così prima di Ferragosto come da consuetudine per i campionati nazionali di qualsiasi sport si provvede a realizzare il calendario degli appuntamenti stagionali e anche per Pallacanestro Biella è tempo di conoscere date e avversari della prossima stagione. Se la prima trasferta è quella contro Trapani, una delle più lontane, la prima in casa, datata 10 ottobre sarà contro Piacenza.

I derby sono a cavallo tra la fine di ottobre con Casale Monferrato (31 ottobre ma probabile un anticipo al giorno prima stante la concomitanza della partita Tortona Virtus sempre al Palaferraris, e in questo caso l’occasione ghiotta per gli sportivi piemontesi di vedere all’opera Nico Mannion contro i Leoni di Tortona) e il 7 novembre in casa contro il Basket Torino dell’Ex De Vico). A parti invertite i due derby piemontesi saranno poi ripetuti al ritorno tra il 6 e il 13 febbraio.

Ma la partita che forse la Curva Barlera attende più di ogni altra è sicuramente quella del 5 dicembre contro Cantù. Ultima di andata in casa contro Urania Milano il 2 gennaio e ultima in casa del campionato prima di eventuali play off/out il 3 aprile contro Mantova. Insomma 26 partite da vivere tutte d’un fiato e con la segreta speranza di non arrivare all’ultima giornata per decidere il proprio destino.