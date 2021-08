Corsa: 36° edizione Trofeo Siletti rinviata, ecco quando si farà: non serve il green pass

Causa maltempo dello scorso week end, è stata posticipata al 20 agosto la 36° edizione del Trofeo Elso Siletti, gara podistica non competitiva libera a tutti e camminata ludico motoria. Il ritrovo è presso la palestra comunale di Graglia dalle 17.

La camminata partirà alle 18.30 e la corsa alle 19. La gara si svolgerà con qualsiasi tempo meteorologico e prevede un percorso di 6.5km circa misto, asfalto e sterrato. Il trofeo Elso Siletti andrà alla società più numerosa. Per i primi 200 iscritti è previsto il pacco gara e per tutti i partecipanti un buono acquisto Conad. L’iscrizione è di 7 euro e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

A seguito dell’avviso del Governo, dipartimento dello sport, datato 8 agosto, non servirà il Green Pass per partecipare all’evento, basterà indossare la mascherina nell’area partenza e arrivo. Non si potranno utilizzare le docce e gli spogliatoi della palestre e non ci sarà il consueto rinfresco e la lotteria, ma solo distribuzione di acqua.

Per informazioni Manfredi Fabrizio 339.864.0936