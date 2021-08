Patelli: "Caos nomine precari"

Graduatorie provinciali per le supplenze, anche quest’anno, nel caos. Purtroppo tutto come previsto. L’emergenza sanitaria ha certamente la sua parte di responsabilità ma, soprattutto, ce l’ha, la conversione delle graduatorie d’istituto in graduatorie provinciali per le supplenze (le “Gps”) l’estate scorsa. Questa è stata la madre di tanti, troppi, intoppi, che insegnanti e famiglie pagano sulla propria pelle. Non c’erano infatti i tempi tecnici per una conversione che tutelasse e garantisse tutti. E così l’anno scorso ci furono migliaia di punteggi sbagliati, con conseguenze disastrose per lavoratori, scuole e famiglie.

La situazione, oggi, nonostante il lavoro di correzione da parte dei provveditorati e delle segreterie scolastiche, non è migliorata. O non abbastanza. E così decine di professori, proprio in questi giorni, segnalano una serie considerevolissima di errori che permangono nelle graduatorie. In particolare per quanto riguarda il rispetto della “Legge 104”, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona disabile.

A rendere ancora più complicata la situazione, in questi giorni, c'è la scelta di procedere con un’informatizzazione del reclutamento dei docenti precari. Una decisione corretta in teoria, ma applicata in tempi troppo stretti e senza le necessarie fasi per i controlli incrociati che garantiscono il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori. Di fatto quindi sarà un algoritmo ad assegnare ai docenti precari in quale scuola, e con che contratto, lavoreranno nel prossimo anno scolastico. Assurdo.