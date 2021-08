Acquistare casa a Biella nel 2021: i nuovi trend del mercato immobiliare

Acquistare casa a Biella nel 2021 è sicuramente un’ottima idea, in quanto l’andamento del mercato immobiliare è stato molto interessante per i potenziali acquirenti nell’ultimo anno. Se infatti diamo un’occhiata al prezzo medio di vendita nel 2020, possiamo notare che ha subito un calo negli ultimi mesi e ciò significa che attualmente conviene acquistare casa in questo comune del Piemonte. È tuttavia interessante considerare anche quelli che sono i nuovi trend del mercato immobiliare, nati durante la pandemia e confermatisi anche nel 2021.

Sono infatti cambiate le preferenze delle persone, che cercano oggi tipologie di immobili specifici e che attribuiscono un maggior valore a determinate caratteristiche, prima poco considerate.

Cresce l’interesse per le case con giardino o terrazza

Una prima tendenza che ha preso piede ancora nel 2020 in pieno lockdown ma che ormai possiamo considerare confermata è quella che vede gli acquirenti maggiormente interessati alle case con terrazza in vendita a Biella oppure agli immobili dotati di un giardino privato. Avere uno spazio all’aperto a propria esclusiva disposizione è diventato sempre più importante e sono moltissimi coloro che proprio durante il lockdown si sono accorti di quanto possa fare la differenza questo dettaglio.

Se quindi fino a qualche anno fa questa era una caratteristica senz’altro importante per alcuni ma non sempre imprescindibile, oggi in molti scartano a priori gli immobili che non offrono nemmeno un balcone o un terrazzo privato. Ciò ha comportato un leggero aumento dei prezzi delle case di questa tipologia e di contro un calo del valore di quegli appartamenti che al contrario non vantano alcuno spazio all’aperto.

Le famiglie cercano case più ampie

Un’altra tendenza nata sotto il segno del Covid ma confermata anche nell’ultimo periodo è quella che vede le famiglie cercare case di più ampia metratura rispetto al passato e in particolare dotate di un maggior numero di locali. Questo è un fenomeno che si può facilmente spiegare per via dello smart working, che si è andato consolidando anche nel 2021. Molti dipendenti lavorano oggi da casa e hanno bisogno di una stanza da adibire a studio. Non solo: secondo gli esperti la ricerca di soluzioni abitative più ampie da parte delle famiglie dipende anche dal fatto che in molti durante il lockdown si sono resi conto di necessitare di un maggiore spazio. Condividere la casa con tutta la famiglia non è stato facile per chi viveva in piccoli ambienti e questo è innegabile.

Aumenta il valore degli immobili fuori città

Un ultimo trend che si è affermato nel 2020 e si sta confermando anche nel 2021 è l’aumento del valore degli immobili ubicati al di fuori della città. Anche in questo caso, si tratta di una conseguenza del fenomeno dello smart working che si è diffuso negli ultimi anni e che ha visto molti dipendenti potersi concedere il lusso di vivere anche lontani dalla sede di lavoro.

Il prezzo degli immobili in periferia o in campagna è leggermente aumentato, ma si è mantenuto comunque molto più basso rispetto a quello delle case in centro città.