Ricetto di Candelo: Appuntamento con i desideri

Anche quest’anno Candelo ripropone il suo Ricetto in veste di “Borgo dei Desideri”, evento nazionale organizzato dai Borghi più belli d’Italia. Sabato 14 agosto, a partire dalle 17, si potrà passeggiare all’interno delle antiche mura, per rivivere l’atmosfera magica del Ricetto e scorgere le stelle cadenti alla quale indirizzare i propri sogni. A pochi passi dall’ingresso del borgo medievale è stato allestito un piccolo albero di melograno per dare la possibilità ai visitatori di attaccare ai rami dei bigliettini con scritto il proprio desiderio.