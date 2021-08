A Ferragosto il Giardino Botanico di Oropa fa rete

Quatto passi al Geosito del Mucrone anche per Ferragosto.

Per la precisione, “4 passi a 360 gradi” alla scoperta della storia geomorfologica della Valle Oropa, con visita guidata al Geosito (stazione superiore delle funivie del Mucrone), si svolgerà domani, sabato 14 agosto, con primo turno alle 10:30 e secondo alle 14:30.

Questa escursione è modo intelligente di coniugare scienza e turismo e permette di saperne di più, grazi ad un Accompagnatore naturalistico abilitato, sull'origine delle Alpi. E' un'attività gratuita adatta a tutti e consigliata a famiglie con bambini. Prenotazione obbligatoria entro le 18 di oggi, venerdì 13 agosto, sul form on line del sito www.gboropa.it oppure scrivendo a gboropa@gmail.com .

A Ferragosto, al Giardino Botanico di Oropa è in programma Domenica in Giardino, con tante attività in programma a cura della Rete degli Orti e Giardini Botanici del Piemonte: programma consultabile sul sito www.gboropa.it .

Recentemente costituitasi, questa rete persegue scopi quali tutela, conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e vegetale degli orti e giardini Botanici, natura ed ambiente, con particolare attenzione alla conservazione delle piante, intese anche come beni culturali Presso UPBEduca di Biella, la Rete ha creato un dipartimento del verde, luogo di formazione, ritrovo, scambio ma anche di intrattenimento, per diffondere la cultura di piante, verde ed ambiente.