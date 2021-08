Ultraleggero si schianta a terra nella vicina Valsesia e prende fuoco: ustioni per due persone

Intervento dei Vigili del Fuoco per un aereo biposto ultraleggero decollato da Borgo Ticino. Dopo un sorvolo, a causa di un problema al motore, il veicolo ha perso improvvisamente quota impattando a terra, nella zona industriale di Roccapietra, e ha preso immediatamente fuoco. Incolumi i due occupanti, solo lievi ustioni per loro ma trasferiti in ospedale in codice giallo per controlli più approfonditi. Sul posto la squadra di Varallo per lo spegnimento delle fiamme che hanno avvolgevano completamente il velivolo.