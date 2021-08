Perde il controllo della moto e finisce a terra: grosso spavento per un giovane (foto di repertorio)

Grosso spavento per un giovane uscito malconcio da un sinistro stradale autonomo, avvenuto nel pomeriggio di ieri, 12 agosto, a Zubiena. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, residente nella provincia di Vercelli, avrebbe perso il controllo della sua moto per cause da accertare.

Nella caduta avrebbe riportato escoriazioni superficiali. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri per i rilievi del caso.