Cieli illuminati dai fulmini, vento e piogge forti: il maltempo torna a spaventare il Biellese

Il maltempo torna a spaventare il Biellese. Sono stati dodici gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco in quasi tutto il territorio, dalle 23 di ieri sera fino alle prime luci di questa mattina, 13 agosto. Cartelloni stradali e pubblicitari piegati dalle forti raffiche di vento, rami spezzati insieme ad alberi abbattuti in strada dalle intense precipitazioni e cieli illuminati a giorno dalle scariche di fulmini e saette: questi sono solo alcuni degli effetti provocati dal nubifragio che si è abbattuto improvvisamente nella serata di giovedì sulla nostra provincia.

Le squadre hanno messo in sicurezza le zone più colpite, come l'area della Valle di Mosso e dell'Elvo. Attualmente è in corso un intervento a Callabiana per la rimozione di un albero che si è abbattuto in prossimità di una carreggiata.