Elia Origoni: dopo l’infortunio il camminatore solitario riprende la sua impresa e arriva in Piemonte

Elia Origoni, accompagnatore di montagna e camminatore solitario, è partito lo scorso febbraio per portare avanti la sua impresa “In Solitaria – SI 2021”, un viaggio attraverso l’Italia lungo il percorso CAI dalla Sardegna al Friuli Venezia Giulia.



Nonostante l’infortunio subito a maggio sul monte Prado a causa di una slavina, Elia è arrivato a fine luglio in territorio piemontese e si appresta ad approdare in Val d’Aosta: “Il tratto piemontese – racconta Origoni – è per certi versi più confortevole rispetto ad altri perché qui sono sicuro di trovare molti punti dove potermi fermare e riprendere le forze, senza contare l’elevato numero di strutture ricettive”.



Più confortevole ma anche più impegnativo: “Non essendo ancora tornato nel pieno della forma ero un po’ spaventato all’inizio. Questo tratto è più impegnativo perché ha un dislivello maggiore e il percorso è più accidentato”.



Ora, superata anche questa sfida, Elia si appresta a proseguire nella sua avventura che culminerà con l’arrivo a Trieste previsto per la prima settimana di ottobre.