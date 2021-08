Ciclismo: Benna-Albissola: in bici da corsa dalle alpi al mare. Ecco quando

Aperte le iscrizioni per la 17° edizione della Benna-Albissola, la grande classica in bici da corsa che avverrà domenica 19 settembre.

Con un percorso di 222km su strada asfaltata che attraversa Monferrato e Langhe per arrivare al mare.

Il ritrovo sarà alle 6 presso la sede di “Maffeo Ciclismo e Tempo Libero”, in via N. Sauro 30 a Benna. La partenza avverrà a partire dalle 7 a gruppi di massimo 10 persone. I ciclisti potranno contare sul supporto di un paio di macchine al seguito, pronte per assistenza lungo tutto il percorso.

La quota di partecipazione è di 30 euro e comprende il pullman per il rientro.

Per gli accompagnatori la partenza è prevista per le 8 direttamente verso il mare, la quota è di 20 euro.

L’arrivo dei ciclisti è previsto a partire dalle 15, c’è tempo per un tuffo in mare e cena prima del rientro.

È obbligatorio l’utilizzo del casco e il rispetto delle norme del codice della strada. Per accesso al ristorante varranno le normative anti Covid in vigore al momento.

In caso di cattivo tempo l’evento verrà rimandato alla settimana successiva.

Termine delle iscrizioni il 14 settembre. Per informazioni 015.255.8253 o 335.742.5519