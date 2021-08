34 volte SPID, i dipendenti della Provincia di Biella sono stati dotati di identità digitale

Si è conclusa con successo l’”operazione” Spid ai dipendenti, voluta dall’amministrazione provinciale nell'ambito delle azioni previste per la "Transizione al digitale" della Provincia, in particolare per l'accrescimento e la diffusione della cultura digitale tra il personale dell'Ente.

L’ottenimento e l’utilizzo di Spid sono passi importanti ai fini della crescita digitale dei cittadini, in quanto strumenti di facilitazione per l'accesso ai servizi della Pubblica amministrazione (Asl, Inps, Agenzia delle Entrate, app Io e molti altri). La collaborazione di Camera di Commercio di Biella ha reso possibile ed efficace l’operazione: un addetto dell’Ufficio Firma Digitale di CCIAA è stato presente in sede per due pomeriggi a settimana e ha provveduto al rilascio di Spid in modalità assistita e gratuita per i coloro che ne avevano fatto richiesta nei mesi scorsi, in seguito all’invito ai dipendenti da parte del Presidente. Sono stati quindi rilasciati 34 certificati Spid.

L’azione sinergica tra i due enti è stata possibile e resa agevole dal fatto di essere entrambi partner di Agenda Digitale Biella e quindi firmatari del patto di collaborazione per la diffusione della cultura digitale nel Biellese, il Patto del Battistero 2.0.