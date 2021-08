Biella: "Nel podismo primi a tracciare la strada, ma occorre ordine"

Egregio Direttore,



In questo 2021, anno di transizione dalla pandemia, il biellese sportivo e podistico ha dato un segnale forte. Siamo stati tra i primi ad organizzare gare (anche prestigiose come i Campionati Italiani assoluti 24h Fidal), abbiamo dato un segnale forte: correre si può e soprattutto è bello.

Da qualche parte ho letto che un mondo che corre potrebbe sicuramente essere un mondo migliore. Dall'altra, in questa ripartenza, mi rendo conto che le criticità del nostro movimento locale, presenti prima del Covid, stanno già riemergendo in modo importante.

Il movimento che rappresenta il podismo in generale e che coinvolge corridori, camminatori e appassionati, è fatto anche di manifestazioni competitive e non. In generale per chi ha voglia di ritrovarsi insieme e praticare dello sport in compagnia.

Per criticità intendo che seppur in un calendario ancora povero di eventi, siamo riusciti a creare sovrapposizioni, senza un minimo di organizzazione e coordinamento. Mi chiedo cosa succederà nel momento in cui tutto tornerà alla normalità e i numeri delle manifestazioni esploderanno nuovamente.



È una mia opinione personalissima ma vedere eventi che vanno in affanno perché in concomitanza con altri non è un bel biglietto da visita. Non è uno spot bello per i runner, specialmente per quelli che vengono a trovarci da fuori anche per conoscere il nostro territorio.

Abbiamo un'occasione in ottica 2022, l'era Covid ha azzerato programmazione e i calendari, che saranno nuovamente da riscrivere.



Sta a noi addetti ai lavori, responsabili di società, organizzatori, responsabili di enti e associazioni decidere che strada prendere. Quando decidiamo di organizzare un evento siamo giustamente animati da una passione profonda, siamo convinti che "funzionerà", siamo convinti che sarà bello e appetibile, ma spesso ci dimentichiamo di cercare un confronto con chi ci sta intorno. Sforzi organizzativi con spese e tempo dedicato che non sempre trovano conforto nei numeri.

Si parla spesso di sinergie, di sostenibilità ma difficilmente poi riusciamo a metterci a totale disposizione del far funzionare la nostra passione comune verso il mondo fantastico del running.

La ricetta quale potrebbe essere?



La più semplice. Mettere insieme chi vuole credere in un percorso di condivisione comune, ovviamente con il semplice passo della creazione di un calendario. Un calendario da vivere, da far vivere e raccontare con entusiasmo a tutti coloro che fanno del Running un momento bello della loro vita. Un impegno, ancora prima morale che scritto, di ragionare sempre in virtù dell'amore e della dedizione nei confronti dello sport.

Chi dovrebbe occuparsi di tutto questo?

Bella domanda. Sicuramente la Federazione, con il nostro nuovo Presidente Scudellaro che vediamo sempre presente e con entusiasmo alle manifestazioni. Sicuramente tutti gli organizzatori di qualsiasi tipo, tutti gli addetti ai lavori, chi ci amministra e chi promuove (o dovrebbe promuovere) il turismo.



Perché il turismo legato al "movimento" a Biella e dintorni può trovare terreno fertile. Abbiamo un'occasione, sta a noi renderla concreta, cercando di portare sempre più persone a conoscere il nostro fantastico mondo.

Correre non risolve, ma aiuta a vivere meglio.