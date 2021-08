Mongrando: tre serate dedicate alla festa patronale dell’Assunta

Partiranno a Mongrando, sabato 14 agosto, i tre giorni di festeggiamenti per la festa patronale dell’Assunta. L’evento, organizzato dal circolo Naspi La Vetta in collaborazione con il Comune, si svolgerà presso il campo sportivo Eugenio Guabello



La prima serata inizierà con il ritrovo delle 19 per proseguire con una cena a base di panissa, successivamente, alle ore 20, ci sarà la gara podistica e, a partire dalle 21:30, il cinema all’aperto.

Domenica 15 Santa Messa alle 11, pranzo di ferragosto alle 12:30 e Vespri, a cui seguirà la processione alle 17. Alle 19 si potrà cenare e, alle 21:30 guardare un film all’aperto come nella serata precedente.

In programma, per l’ultima giornata di lunedì 16, la cena con la polenta concia delle ore 19:30 e il cinema all’aperto delle 21:30.



Ad accompagnare l’evento ci saranno anche un banco di beneficienza e una mostra fotografica in ricordo di Erminio Nagliato.



Per le cene e il pranzo è gradita la prenotazione al numero 338.9357252.