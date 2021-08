lavori in corso a Rosazza - Foto Provincia Biella

Lavori in corso a Rosazza, in Località Ponte Concresio, sita tra il km 0+010 ed il km0+020 della Strada Provinciale 513 Rosazza-Oropa, dove, fino al 1 settembre, nella fascia oraria 8-18, si sta svolgendo un intervento di consolidamento versante.

Sul tratto indicato sono in vigore il limite di 30 km/h e, in maniera non continuativa e limitata alle operazioni di allestimento cantiere, il senso unico alternato regolato da movieri.