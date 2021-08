Ultimo colpo di mercato per Biella Rugby, in arrivo l'italo argentino Ledesma

L’ultimo colpo di mercato per Biella Rugby si chiama Juan Manuel Ledesma. Il pilone italo argentino è stato ingaggiato dal direttore sportivo Corrado Musso per inforzare ulteriormente la prima linea del pack gialloverde. Nato a Carlos Casares il 20/04/1995, pesa 103 kg ed è alto 182 cm. La carriera sportiva inizia per lui nelle giovanili dell’Huracan Rugby Club nella sua città e prosegue dal 2013 con il club Olivos R.C. (U.R.B.A) debuttando in prima squadra nel 2016. Veste la maglia del club fino all’interruzione dei campionati causata dalla pandemia.

Della sua prossima avventura italiana dice: “Innanzitutto sono molto grato e felice di entrare a far parte della mia nuova famiglia biellese. Voglio sinceramente condividere con tutti i componenti del club questa grande passione per il rugby. Dopo alcune stagioni irregolari dovute alla pandemia, sono sicuro che con la squadra avremo tutti una gran voglia di dare il massimo per portare il club il più in alto possibile. Questo è il mio obiettivo. Con Olivos abbiamo chiuso al top il nostro ultimo campionato, spero di fare la stessa cosa anche a Biella. Sono molto ansioso di conoscere la terra dove ha vissuto mia nonna, mi riempie di orgoglio per poterlo fare. Il rugby biellese è stata la porta per far diventare realtà questo mio grande desiderio. Non vedo l’ora di indossare la mia maglia gialloverde”.

Corrado Musso: “Juan Manuel è un giocatore di esperienza, una prima linea mobile in grado di giocare in tutti i ruoli davanti, ed è un ragazzo serio ed educato, un dettaglio al quale noi facciamo molto caso. Una persona di cui ci fidiamo. Abbiamo voluto un giocatore come lui perché riteniamo possa dare molto alla squadra, sia a livello umano, sia a livello sportivo. Arriverà con gli altri a fine agosto e per loro ci sarà da gestire il periodo di quarantena come stabilito dalle regole attualmente in vigore. Cercheremo di garantire a tutti una condizione di isolamento che permetta loro di allenarsi. Dovremo occuparci noi della spesa, così potremo iniziare a farli gioire del cibo e della cucina italiana. Insomma, inizieremo con il prenderli per la gola. Appena possibile scenderanno in campo con gli altri ragazzi per preparare al meglio la prossima stagione che sentiamo sempre più vicina”.