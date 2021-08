Campioni sotto le Stelle, arrivano a Biella “Ciccio” Graziani e Andrea Lucchetta

Il format di “Campioni sotto le Stelle” annuncia un’altra grande serata di sport. Dopo Lorenzo Sonego e Javier Zanetti è il turno di altre due icone dello sport italiano. Venerdì 24 settem-bre, a partire dalle 21, saranno ospiti in piazza del Battistero i campioni del Mondo France-sco “Ciccio” Graziani (calcio) e Andrea Lucchetta (volley). L’evento si arricchirà di ulteriori contenuti grazie alla collaborazione tra l’assessorato allo Sport della Città di Biella e Fonda-zione FILA Museum, con il prezioso supporto della Pro loco Biella e Valle Oropa. A condurre la serata il giornalista Alessandro Alciato.

Francesco “Ciccio” Graziani e Andrea Lucchetta sono entrambi ambassador di Fondazione FILA Museum e saranno a Biella nelle giornate del 24 e del 25 settembre. Al venerdì esor-dio con una nuova puntata di “Campioni sotto le Stelle” e al sabato l’appuntamento “Bi-O” che regalerà alle famiglie e in buona compagnia una pedalata con i campioni lungo la salita che porta da Biella a Oropa. Nel contesto della serata di venerdì 24 settembre ci saranno altre sorprese. Sul palco verrà presentata alla cittadinanza anche la candidatura di “Terra della Lana” a Comunità Europea dello Sport 2023: proprio in quel fine settimana di settembre è infatti attesa la visita sul territorio dei commissari di Aces Europe che visioneranno comuni, impianti sportivi, strutture turistiche e ricettive delle municipalità aderenti al progetto. Altri passaggi speciali saranno i contenuti extra del contest “110 modi di fare sport” e il social game promosso in contemporanea da Fondazione FILA Museum.

Nei primi giorni di settembre verrà avviata la procedura per la prenotazione on-line dei biglietti per assistere alla serata, con ingresso gratuito. Sarà d’obbligo per parteci-pare all’evento essere muniti di certificato Green Pass. Dice il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Quando si hanno idee ed entusiasmo diventa davvero facile organizzare qualcosa di speciale. Non appena Fon-dazione FILA Museum ci ha prospettato l’idea di organizzare sul territorio un evento con il coinvolgimento dei suoi super ambassador Graziani e Lucchetta abbiamo fatto squadra ed è uscita quasi in maniera naturale questa promettente due giorni di sport e divertimento”.

Francesco “Ciccio” Graziani: (Subiaco, 16 dicembre 1952), è un dirigente sportivo, alle-natore di calcio e calciatore italiano, di ruolo attaccante. Campione del Mondo con la nazio-nale italiana nel 1982, con 122 gol totali nel Torino si trova al 7º posto della classifica dei marcatori del club granata dietro a Valentino Mazzola (123).

Andrea Lucchetta: a (Treviso, 25 novembre 1962) è un telecronista sportivo e pallavolista italiano. Nel corso degli anni 80 e 90 del XX secolo ha fatto parte della cosiddetta genera-zione di fenomeni della nazionale italiana, con cui ha vinto il campionato europeo 1989, il campionato del mondo 1990 (capitano e miglior giocatore) e 3 World League consecutive, dal 1990 al 1992.