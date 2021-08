Serata per Maria verso l'Incoronazione della Madonna d'Oropa

Continua la rassegna di appuntamenti, conferenze, concerti e visite guidate nell’estate dell’Incoronazione.

I concerti e le conferenze sono gratuite, si può partecipare in presenza secondo le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sanitaria. Gli appuntamenti concertistici saranno trasmessi anche in streaming sui canali del Santuario.

Appuntamenti della settimana:

VENERDI 13 AGOSTO Ore 21: ritrovo ai cancelli del Santuario

Visita guidata sotto le stelle e concerto d’organo. “Salire il dilettoso monte…”

L’opera letteraria di Dante Alighieri e la grande musica si intrecciano nella serata “Salire il dilettoso Monte” in programma per venerdì 13 agosto 2021.

La prima tappa è la scoperta del Santuario con la visita guidata in notturna, accompagnati da Fabrizio Gremmo. Il ritrovo è per le 21 davanti ai cancelli del Santuario, accanto alla casetta dell’accoglienza turistica. A fare da filo rosso alla visita sarà la Divina Commedia e la metafora del viaggio che si intreccia sul piano fisico-geografico con quello spirituale. Un omaggio a Dante Alighieri dunque nell’anno del settecentesimo anniversario dalla morte ma anche la narrazione del pellegrinaggio attraverso personaggi celebri che, per motivi diversi e in epoche diverse, sono saliti al Monte di Oropa. La visita guidata durerà circa una quarantina di minuti e si concluderà nella Basilica Antica per la seconda parte della serata: quella musicale con il concerto tenuto dall’organista Sebastiano Domina.

Salire il dilettoso Monte – Programma del concerto

Fuga su Magnificat, J. S. Bach

Suite gotique, L. Boellmann

Priere, C. Franck

Cantabile, C. Franck

Litanies, J. Alain

SABATO 14 AGOSTO

Ore 15, Ritrovo allo chalet info turistiche davanti ai cancelli Visita guidata al Sacro Monte di Oropa

La guida condurrà i visitatori alla scoperta del Sacro Monte, riconosciuto Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO insieme ai nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. Durante la visita si potrà ammirare la Cappella della Dimora di Maria al Tempio, recentemente restaurata grazie al contributo della Compagnia di San Paolo di Torino con Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca Simetica di Biella. Il restauro ha permesso il recupero di circa 250 metri quadri di affreschi, di 106 manufatti in terracotta e di 102 statue a dimensioni naturali. L’intervento di diverse comunità del Biellese fu determinante per la costruzione, fra il 1600 e il 1700, delle 12 cappelle dedicate alla vita della Madonna e popolate di statue in terracotta policroma a grandezza naturale. La composizione, condotta secondo gli schemi del teatro popolare, segue i modelli delle sacre rappresentazioni di tradizione medioevale. I fratelli D’Enrico, Pietro Giuseppe e Carlo Francesco Auregio, i Galliari, furono tra i grandi artisti che lavorarono al Sacro Monte: il grande teatro naturale dove si sviluppa questo percorso di fede tra architettura, pittura e scultura.

Attività gratuita sostenuta dal progetto di animazione naturalistica e culturale promosso ed organizzato da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV, con la collaborazione dell’Amministrazione del Santuario di Oropa, Fondazione Funivie e il sostegno della Città di Biella – Assessorato alla Cultura.

Ore 21, Basilica Antica

Serata per Maria: canti e immagini di un popolo in cammino verso la V Centenaria Incoronazione

Alla vigilia della festa dell’Assunta la Basilica Antica ospita un evento multimediale che ripercorre le tappe verso la Centenaria Incoronazione. Un cammino a tappe verso quel momento, ormai sempre più vicino, nel quale si celebrerà l’Incoronazione della Madonna Nera. Un cammino che è partito quando ancora nessuno sapeva che cosa sarebbe accaduto nel 2020 e che sta per arrivare a compimento domenica 29 agosto 2021.

Sabato 14 agosto 2021 la Basilica Antica ospita un evento nel quale la musica e le immagini ci faranno ripercorrere i momenti più significativi degli ultimi due anni. “Serata per Maria: canti e immagini di un popolo in cammino verso la Quinta Centenaria Incoronazione” comincia alle 21.00 con la voce di Annamaria Lanzara. In abbinamento ai canti mariani è prevista la proiezione di immagini su un telo sistemato davanti al Sacello della Madonna Nera. Sarà un racconto visuale con fotografie di Andrea Taglier che propongono un collage di storie. Dall’omaggio dei giovani a Maria alla creazione del manto e della corona, dalla Madonna pellegrina in ospedale all’apertura della Basilica Superiore, dagli eventi del ciclo “La Luce della Speranza” alle processioni e tanto altro ancora in un susseguirsi di ricordi ed emozioni.

Durante la serata è possibile acquistare in pre-vendita il libro ufficiale della Quinta Centenaria Incoronazione. Il volume con fotografie di Andrea Taglier, edito da Daniela Piazza, uscirà in edizione limitata dopo il 29 agosto. Sono possibili due opzioni di pre-acquisto: – il libro con una foto esclusiva in omaggio – il libro abbinato a cartolina con annullo filatelico e francobollo del centenario. Questo evento rientra nella stagione musicale che ci ha accompagnati da fine giugno con diciotto appuntamenti dedicati alla musica classica e contemporanea. La rassegna musicale è stata realizzata col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ed è a cura dell’associazione Progetto Musica.

DOMENICA 15 AGOSTO Ore 11 e ore 15, ritrovo ai cancelli del Santuario Visite guidate al Santuario, al Tesoro e agli appartamenti reali dei Savoia

Il percorso si sviluppa dal primo piazzale al chiostro sacro passando attraverso la Porta Regia, progettata dal famoso architetto Juvarra. La visita prosegue quindi nella Basilica Antica, nelle gallerie degli ex voto, negli Appartamenti Reali dei Savoia e nel Museo dei Tesori. Qui sono esposti i paramenti liturgici, i documenti storici, i dipinti, le opere d’arte, gli ori e i gioielli che hanno adornato la statua della Madonna di Oropa in occasione delle Incoronazioni centenarie che si sono susseguite a cominciare dal 1620. Quota di partecipazione: 5 Euro

S. MESSE NELLA FESTIVITA’ DELL’ASSUNTA – 15 AGOSTO 2021

ore 7.30 S. Messa in Basilica Antica

ore 9 : S. Messa in Basilica Antica

ore 10.30: S. Messa Solenne con la Sacra Effigie nella Basilica Superiore

ore 12: S. Messa in Basilica Superiore

ore 15.15: Vespri Solenni in Basilica Superiore

ore 16.30: S. Messa in Basilica Superiore

ore 18.15 : S. Messa in Basilica Superiore

ore 21 : Fiaccolata dell'Assunta. Ritrovo nella Basilica Superiore