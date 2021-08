La Notte dei Giganti fa tappa a Donato, e precisamente all'oratorio sito vicino alla Chiesa Parrocchiale Santi Pietro e Paolo, dove oggi, giovedì 12 agosto alle 21, nell'ambito della rassegna “Tanti modi per imparare” a cura dell'Associazione Rina Valé, Unione Biellese Astrofili organizza una serata di osservazione di pianeti, galassie, nebulose e costellazioni nel mezzo tra l'opposizione di Saturno con la Luna di 4 giorni, nella forma più smagliante per essere osservata (avvenuta il 2 agosto) con l'opposizione di Giove, prevista per il 20 agosto.

“Dopo una breve illustrazione della geografia astronomica – spiegano da U.B.A., - avrete la possibilità di osservare la Luna e gli astri con un telescopio professionale, e di fotografarli con lo smartphone. La serata si terrà anche in caso di cielo coperto perchè abbiamo la possibilità di proietteremo un planetario virtuale che riproduce esattamente il cielo. In conclusione della serata rinfresco, bevande calde e vin brulè” .

Prenotazione obbligatoria contattando Beatrice Bongiovanni (3388723388).