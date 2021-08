Candelo, stasera "El Mena y Son de Cuba" sul palco del torchio

Una serata all'insegna della musica tradizionale cubana con grandi musicisti che hanno portato il genere musicale centro e sudamericano nel mondo.

Questo il programma di stasera alle 21:30 a Candelo, con "El Mena y Son de Cuba" che salirà sul palco del Torchio.

El Mena, cantante di fama internazionale, risiede in Italia da parecchi anni dopo essere uscito dal gruppo "NG la Banda" con il quale ha registrato 18 dischi e fatto numerose tournée mondiali ( presentati anche al jazz Festival di Montreaux).

Stasera si esibirà insieme a Salvador Puertos alla chitarra tres, Massimo Baruffaldi al basso e Josè Rodriguez Colas "Lupe" alle percussioni, in un repertorio classico cubano, con temi della tradizione culturale dell'isola conosciuti in tutto il mondo come Son, Bolero, e Cha Cha.