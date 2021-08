Enzo Mersi: L'ispirazione è ... nascere ogni giorno. Il suo libro

Ogni giorno della vita è un dono, una fortuna che porta in qualsiasi modo ispirazione nel dire, nel fare, nello scrivere, nell'inventare, nel ridere, nel giocare, nell'amare.

Questo libro nasce da un' infanzia, un'adolescenza e una maturità all'aria aperta, a contatto con il paesaggio, ammirando prati, pascoli, vette, ruscelli, animali, albe, tramonti, arcobaleni, gustando la fatica, il lavoro contadino, il sacrificio, valori che temprano l'uomo e lo rendono migliore.

La natura ricopre un ruolo centrale in tutto questo e ci insegna ogni giorno un rispetto, una naturalezza, una perfezione, una magia, una forza, una bellezza, una cordialità che l'essere umano fatica ad imitare.

E' dalla natura che bisogna riscoprire la semplicità e l'essenza delle cose, per ritrovare se stessi, tornando ad emozionarsi ed ispirarsi di fronte a spettacoli esilaranti ed irripetibili.

E per esprimere tutto questo la natura si serve di maestri che insegnano la sua arte magica e le sue peculiarità, da salvaguardare e proteggere ogni istante, da tramandare nelle generazioni, perché solo con un ritorno e ad un'adorazione speciale ad essa l'essere umano potrà salvarsi.