L'ultimo saluto di Coggiola a Gianfranco Iacolino, gestore del bar e alimentari di Viera

Si chiude uno dei capitoli più importanti della comunità di Coggiola, profondamente addolorata per la scomparsa di Gianfranco Iacolino. Aveva 80 anni. È stato uno dei pilastri del paese: per anni aveva gestito, insieme alla moglie, il bar-ristorante e il negozio di alimentari di Viera garantendo per tanti anni un servizio fondamentale per i residenti della frazione.

Attivo nel mondo del volontariato e dell'associazionismo, Iacolino è stato uno dei fondatori e membro della Pro Loco di Viera-Rivò, del Gruppo Sportivo Genzianella e della Pro Loco di Coggiola. Per una legislatura, si impegnò anche in campo amministrativo come consigliere comunale a Coggiola. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Viera.