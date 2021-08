Dolore a Candelo per la morte dell'Alpino Giovanni Battista Bonato

Candelo è in lutto per la morte di Giovanni Battista Bonato, scomparso ieri all'età di 84 anni. Alpino, Bonato era una personalità molto conosciuta in paese, specialmente per il suo attivismo nel gruppo locale delle penne nere.

“Era una bella persona, lo ricordo con affetto, specialmente quando mi sono affacciato per la prima volta nel gruppo di Candelo – confida il capogruppo Alberto Ferraris – Era una delle spine dorsali della nostra realtà. Giovanni aveva una buona parola per tutti, sapeva unire e aggregare le persone tra loro. Saremo presenti alle sue esequie con il gagliardetto facendo sentire la nostra vicinanza a tutta la sua famiglia”.

La veglia di preghiera verrà recitata a Candelo stasera, alle 18, nella chiesa di San Pietro. A San Lorenzo, invece, avranno luogo i funerali, organizzati dall'Impresa Funebre Bonino, alle 11 di domani, 13 agosto.