Coppia di amici cadono con la moto all'imbocco della Supestrada, trasportati feriti in ospedale

È di 10 giorni la prognosi della coppia di amici rimasta coinvolta ieri mattina in un incidente stradale autonomo. Secondo le prime ricostruzioni il conducente avrebbe perso il controllo della propria moto per cause da accertare ed è finito a terra con il passeggero, in prossimità dell'imbocco della Superstrada, a Masserano, in direzione di Biella.

I due, un 57enne e un 60enne, residenti entrambi nella provincia di Novara, hanno riportato ferite ed escoriazioni in varie parti del corpo. Sul posto si è portato il personale del 118 per il trasporto in ospedale. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di rito.