Brutta sorpresa per pastore, trova capre e pecore uccise e sbranate

Si porta nei terreni dove alleva pecore e capre e ne trova quattro uccise e fatte letteralmente a pezzi. L'episodio si è verificato questa mattina a Ternengo, in frazione Zandert. A lanciare l'allarme lo stesso proprietario che ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sono in corso i sopralluoghi del caso da parte dei Carabinieri per stabilire chi abbia compiuto l'attacco, avvenuto presumibilmente nel cuore della notte.