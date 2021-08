Formattivati torna a settembre

Partito a maggio 2021, Formattivati ha concluso la prima fase di eventi dedicati ai giovani tra i 16 e i 30 anni, residenti nella provincia di Biella, e si prepara per tornare a settembre con gli appuntamenti finali.

Favorire l’accesso dei giovani al mondo del lavoro, migliorarne l’occupabilità e la consapevolezza rispetto alle proprie competenze: è questo l’obiettivo della serie di percorsi e laboratori firmati Formattivati, il progetto finanziato dall’UPI nell’ambito del bando Azione ProvincEgiovani e presentato dalla Provincia di Biella in qualità di capofila, in partenariato con Informagiovani - Comune di Cossato, Groove APS, Consorzio Sociale Filo da Tessere e Sonoria APS.

Oltre 400.000 visualizzazioni e più di 3.000 interazioni tra Facebook e Instagram, circa 120 iscrizioni agli eventi sono i numeri generati fino ad oggi da Formattivati. Diverse le tematiche trattate nel corso di questi mesi: dalla connessione tra musica e lavoro con i percorsi LMMS Studio, Ableton Live e Logic Pro X di Sonoria APS, ai laboratori di avvicinamento al lavoro “Informa-té” di Informagiovani Cossato, fino ai vari percorsi di orientamento “Il mio posto nel mondo” di Groove APS, i percorsi empowerment e i laboratori “Incontra l’Azienda” del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere.

Formattivati dà quindi l’appuntamento a settembre, dopo la pausa estiva, con 2 nuovi eventi firmati “Informa-tè”: il 16, per un focus sulla ricerca attiva di lavoro in Italia e all’estero, e il 23, per un percorso di studi all’estero, a cui si aggiungeranno le date degli ultimi laboratori “Incontra l’Azienda” e un focus sul self marketing e la web reputation.

Tutti i dettagli su www.informagiovanicossato.it