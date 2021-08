È morto a Vigliano Biellese Mario Ghisu di Giba (Cagliari)

All’età di 75 anni se ne è andato via in silenzio Mario Ghisu di Giba, segnato da una malattia debilitante e da interventi chirurgici invasivi. Giunto una prima volta in Piemonte nella seconda metà egli anni Sessanta del Novecento per esplorare le possibilità di lavoro, si è trasferito poi, definitivamente, a Vigliano Biellese, con Giovanna Loddo di Masainas divenuta sua moglie, dalla quale nasceranno a Biella i figli Maurizio ed Alessia. Muratore e giardiniere, poi operaio alla Lancia di Verrone, già dalla prima ora Mario è attivo in seno alla comunità dei Sardi di Biella, animando la tifoseria del “Forza Casteddu”, in campo con le insegne dei Quattro Mori. Abile cuoco nelle preparazioni di maialetti allo spiedo, pecora bollita e tradizionali favate del periodo di Carnevale, Mario è tra i primi spiedi di Su Nuraghe a organizzare gli impegnativi pranzi benefici per centinaia di commensali in favore dell’Anffas. In questa specialità, prestò la sua opera volontaria anche per le feste extra moenia con Alpini e Pro Loco impegnati in sagre paesane e solennità patronali. Alla sua scuola siano cresciuti Sardi di seconda e di terza generazione, giovani adulti formati all’arte culinaria isolana: la notizia della sua dipartita lascia in tutti noi un vuoto difficile da colmare. Nel dolore, la moglie Giovanna; i figli Maurizio con Marzia; Alessia con Riccardo; gli adorati nipoti Maddalena, Matteo, Martino e Manuele; fratelli, sorelle con le rispettive famiglie; cugini, parenti e amici tutti. Il Santo Rosario sarà recitato a Vigliano Biellese, venerdì 13 agosto 2021, alle ore 18:30, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. I funerali avranno luogo a Vigliano Biellese, sabato 14 agosto 2021, alle ore 14:30, sempre nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.