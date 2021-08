A Valdilana un'oasi per l'allevamento degli alpaca, ecco la storia di Nadia e Andrea FOTO e VIDEO

Da 3 anni è diventata realtà Alpacone, un’azienda completa che tratta tutte le fasi del processo di lavorazione, dalla tosa alla realizzazione del prodotto finale.

Andrea Trinchieri e Nadia Elena Foglia sono una coppia di allevatori e tessitori della Valdilana che hanno incentrato la loro attività su un tipo di animale molto particolare: l’alpaca. L’avventura è nata quasi per gioco nel 2009, quando la coppia biellese ha deciso di acquisire i primi tre esemplari: “L’idea non era sicuramente quella di mettere su un’azienda – racconta sorridendo Trinchieri – li avevo acquistati come giardinieri di casa”.

Così, tra una brucata e l’altra, è arrivato il momento della prima tosatura e lo spirito tessile di entrambi si è risvegliato: “Quando ci siamo ritrovati davanti al vello – racconta Foglia – abbiamo pensato come utilizzarlo e ci siamo messi a cercare macchinari che fossero adatti alla lavorazione di piccoli lotti, con l’obiettivo di realizzare una filiera completa”. Nel 2018 il sogno diventa realtà: nasce Alpacone, un’azienda completa che tratta tutte le fasi del processo di lavorazione, dalla tosa alla realizzazione del prodotto finale. I capi, infatti, sono al 100% lana di alpaca.

Di seguito la visita di Newsbiella, all'interno dell'azienda biellese.